Celal Adan milletvekili kaydını yaptırdı!

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan bugün kayıt yaptırdı.

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 14 Mayıs'ta bütün dünyanın beğeniyle takip ettiği büyük bir seçim yapıldığını; milletin Cumhur İttifakı'na parlamentoda çoğunluğu vermesiyle sürecin tamamlandığını söyledi.

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını hatırlatan Adan, "Cumhur İttifakı'nı birinci parti yapan milletimiz, pazar günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecektir. Demokrasi konusunda Türkiye'yi tartışanlar, zaman zaman Türkiye'yi demokrat olmamakla suçlayanlar büyük bir utanç yaşamaktadırlar. Benim sokakta gördüğüm; istiklal için, istikbal için, Türkiye'nin birliği için milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına taşıyacak. Biz seçildik, milletimize teşekkür ediyoruz. Allah milletimize karşı mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.