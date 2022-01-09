'Cehennem Kapısı' kapatılıyor!
Kazakistan'ı alt üst eden protestolarla dünyanın gözünü çevirdiği Orta Asya'dan bir başka sürpriz haber geldi, Cehennem Kapısı'nda yarım asırdır yükselen alevler söndürülecek.
Sovyetler Birliği hüküm sürerken 1971 yılında sondaj çalışması yapan jeologlar, Türkmenistan'daki Karakum Çölü'nde yanlışlıkla doğalgaz yatağı üstündeki bir yeraltı mağarasını deldi.
Ortaya çıkan zehirli gazın yayılmasını durdurmak için ise dahiyane bir fikir bulundu! 69 metre çapındaki çukur ateşe verildi. Ve tam 50 yıldır aralıksız yanan Cehennem Kapısı kapatılıyor.
Türkmenistan lideri Gurbangulu Berdimuhammedov, iki yıl önce etrafında ralli yaptığı yanan kraterin söndürülmesi için talimat verdiğini devlet televizyonundan açıkladı.
Buna göre, bilim insanları Cehennem Kapısı'nı söndürmek için çalışma başlatacak. Türkmen lider, alevlerin artık bitmesi için gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alınmasını istedi.
Resmi adı Derveze gaz kraterideki alevlerin etrafında yaşayan insanların sağlıklarını da olumsuz etkilediğini belirten Berdimuhamedov, önemli bir gelir kaynağının heba olduğunu da ekledi.