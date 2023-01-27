Cedi Osman, Alperen Şengün'ü mağlup etti! 113-95

Milli oyunculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, kadrosunda Cedi Osman'ın yer aldığı Cavaliers'ı ağırladı. Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Cavaliers, Batı Konferansı sonuncusu rakibini 18 sayı farkla mağlup etti ve sezonun 27. galibiyetine imza attı. Mücadele 113-95 sonuçlandı.

Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı ve 9 asist, Evan Mobley 21 sayı ve 10 ribaunt, Dean Wade 15 sayı, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribaunt, Caris LeVert 12 sayı ve 5 asist, 23 dakika 56 saniye süren alan Cedi Osman ise 10 sayı, 2 ribaunt, birer asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 38. kez kaybeden Rockets'ta Tari Eason 18 sayı ve 11 ribaunt, ilk 5'te başlayarak 30 dakika 20 saniye sahada kalan Alperen Şengün 14 sayı, yedişer ribaunt ve asist, ikişer top çalma ve blok, Kenyon Martin 14 sayı ve 6 ribaunt, Jabari Smith 14 sayı ve 5 ribauntla oynadı.