Çeçen Lider Kadirov'un oğlu, Kuran yakan kişiyi tekme tokat dövdü!

Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den yana tavır alarak savalın seyrinde önemli bir rol üstlenen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sosyal medya hesabından büyük yankı uyandıran bir video paylaştı.

Kadirov'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, oğlu Adam Kadirov'un Kuran yaktığı iddia edilen bir kişi tekme tokat dövdüğü görüldü.

Kadirov, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onu yendi ve doğru olanı yaptı. Dahası, herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.''