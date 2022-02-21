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Cebrail Taşkın, "Yerli Siber Güvenlik Eko Sistemine Katkı Ödülünü" aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde "Yerli Siber Güvenlik Eko Sistemine Katkı Ödülünü" aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesinde ödüller verildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde "Yerli Siber Güvenlik Eko Sistemine Katkı Ödülünü" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

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