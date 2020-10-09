Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda kontrolü sağladığı Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.
Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.
Çekilen görüntülerde operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.
"ŞANLI BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK!"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 9, 2020
🔹#Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan #Cebrayil kentinde bayrak dikti. pic.twitter.com/0gzF3a4jEz
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