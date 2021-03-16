Çaykur Rizesporlu futbolcu Dokovic: Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Damjan Dokovic, Atakaş Hatayspor maçında elde ettikleri galibiyetin ardından 31. haftada Galatasaray mücadelesinden de iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Dokovic, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında şampiyonluk için mücadele veren üç takımın kalan maçlarında çok az puan kaybedeceklerini kendilerinin de bildiklerini belirtti.

Galatasaray maçının zor geçeceğine işaret eden Dokovic, "Biz oraya iyi bir performans sergileyip puan kazanmak için gidiyoruz. Uzun zaman sonra aldığımız galibiyet bizim için moral oldu. Bu sayede olabildiğince iyi bir şekilde hazırlanıp Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz." dedi.

Dokovic, Rize'ye uyum sağladığını ve yabancılık çekmediğini belirterek, "Geldiğim günden beri yönetim, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları olsun, daha hızlı adapte olmam için mücadele verdiler. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. İlk geldiğim zamanlarda Kovid-19'dan dolayı çok eksik oyuncumuz vardı. Takım çok iyi bir durumda değildi. Son aldığımız galibiyetle bu kasvetli havayı dağıttık." diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

​​​​​​​Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 19 Mart Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sakatlığı bulunan futbolculardan Donsah yer almazken Loic Remy, Yasin Pehlivan ve Aminu Umar koşu yaptı.

İdmanda ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenman 25 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.