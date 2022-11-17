Çaycı Hüseyin ekranlara geri dönüyor
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol ekranlara dönüyor.
Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine can veren Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor.
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Çocuklar Duymasın dizisinden sonra uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Özmol, ATV'nin sevilen dizisine transfer oldu.
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Özmol, ATV'de ekrana getirilen Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.
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Özmol, "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.
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