Çay ocağında otururken eski sevgilisi bıçakladı!

Olay, saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes caddesinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte çay ocağında oturan Emine A, yanına gelen eski sevgilisi M.D. (31) ile tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından M.D. eski sevgilisine bıçakla saldırdı. Emine A., aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Emine A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.