Çavuşoğlu'ndan kritik imza!

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, iş birliği programı ve protokol konularında mutabakat zaptını imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Tacikistan DB kardeşim Sirojiddin Muhriddin'le biraraya geldik.

-İlişkilerimiz her alanda gelişiyor.

-Bakanlıklarımız arasında 2021-2023 işbirliği programı&Protokol mutabakat zabıtlarını imzaladık.

-Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci toplantısı için Tacikistan'ı tebrik ediyoruz