Çavuşoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün bölgenin huzuru için bir tehdit olduğunu ve bu konuda Irak'la ortak mücadele içinde olmayı arzu ettiklerini söyledi.

“Tüm dünyadaki Türkmenlerin yanındayız”

Türkiye'nin her zaman tüm dünyadaki Türkmenlerin yanında yer aldığını belirten Çavuşoğlu,Iraklı Türkmenlerin, Suriyeli Türkmenlerin ve tüm dünyadaki Türkmenlerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye olarak Irak'ın istikrarına ve huzuruna önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, istikrar ve huzura Irak Türkmenlerinin katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Etnik ve dini ayrım gözetmeden Iraklılara yardım vurgusu

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'taki etnik veya dini mezhep grupları arasında ayrım yapmadıklarını, zor durumda olan Iraklılara yardım ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de DEAŞ teröründen kaçan ve halen dönmeyenler arasında Yezidiler, Keldaniler gibi farklı dini ve etnik gruba ait Iraklı vatandaşlarının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, geçmişte de Türkiye'nin kimyasal silahlardan kaçan Kürt vatandaşlara da ev sahipliği yaptığını, Iraklı Kürtlere de aynı şekilde yaklaştıklarını vurguladı.

“PKK, Irak’taki Kürtler için de tehdit”

Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün başta Irak'taki Kürt vatandaşları olmak üzere Irak'ın huzuru için bir tehdit olduğunu ve bu konuda Irak'la ortak mücadele içinde olma arzularının bulunduğunu ifade etti.

"Türkiye’ye bize yardımlarını esirgemedi"

Turan da en kritik dönemlerde Irak'ın birlik ve bütünlüğünü savunduklarını, dillerine ve tarihlerine sadık bir toplum olduklarını söyledi.

Türkmenlerin Irak'ta olmasının Irak için bir avantaj olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Biz bir barış köprüsü olarak, Türkiye ve bütün Türk Cumhuriyetleriyle ilişkimizi çok daha iyi bir seviyeye getirebiliriz. Biz Türkiye'den memnunuz, Türkiye bizden yardımlarını hiçbir zaman esirgemedi. Türkiye hiçbir ayrımcılık yapmadan Şii'sinin, Sünni'sinin, Kürdü'nün, Ezidi'nin, Hristiyan'ın yanında oldu. Allah, bu devleti baki etsin. Irak-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyede görmek temennimizdir."