Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti!

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletiyorum.

(Mevlüt Çavuşoğlu ile) Kendisiyle arkadaşlarımız Bilkent Üniversitesinde aynı sıralarda başladı. Kendisi devlet adamı ve insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur.

Bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA Başkanlığına atanmamla başlayan son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum, pek çok mensubunu ismen tanıdığım Hariciyemizin sorumluluğunu almaktır. Bugün, Cumhuriyetimizin 100'üncü, Hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500'üncü yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında, milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.

Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın demokratik hakları kullanması için sandığı hep birlikte götürdük. Her adımı milletimiz için yaptık. Şimdi, bayrağı devretme sırası bize geldi. 8 yıl 6 ay taşıdığım Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'a devrediyorum.

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik.

Her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım.

Bütün mesai arkadaşlarımın her birine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir."