Çavuşoğlu: "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini öder"

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini yine öder. Tercih Ermenistan'ın; anlaşmaya uymalılar" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum.

Rusya’dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.

Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz.

Rusya ile ortak gözlem merkezi için mutabakata vardık.

Nihai belgeyi dün akşam Akar ve Şoygu imzaladı.

Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız.

Fransa objektif olmadığı için saygınlığını da kaybediyor.

Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek.

Tercih Ermenistan'ın; anlaşmaya uymalılar.