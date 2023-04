Çavuşoğlu canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hedefimiz Antalya'da ve Türkiye'de seçim kampanyasını yürütmek. Antalya'da Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye daha fazla milletvekili kazandırmak için çalışmak. Bugüne kadar hiç bakanlıkla ilgili hesap yapmadım. Ben partinin kurucularından birisiyim. 2013 25 Aralık tarihinde AB Bakanı olarak göreve geldim. 13 sene içinde bakanlık veya başka bir pozisyon için ne ima ettim ne talep ettim ne de olmadım diye sitem ettim. Verilen her görevi layıkıyla yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri oldu, 4 arkadaşımızı Kabine'de görevlendirdi. Daha sonra 3 arkadaşımız daha geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yine seçilecektir. Kendisinin takdiridir, elbette kendi kabinesinde istediği arkadaşlarımıza görev verecektir.

"Anketlere baktığımızda Antalya’da iyiyiz"

Geçen seçim Millet İttifakı bizden 2 puan öndeydi. Bu dönemde anketlere baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Antalya'da şu anda durumumuz çok şükür iyi. Antalya'da siyasi nezaket vardır. Ben onu İzmir'de de gördüm. Bizim orada herkes birbirine saygı duyar. İlk dönemde bir iki milletvekilinin gerginlik yarattığını gördük. Sayın Baykal sağ iken de her zaman hiçbirimize karşı kırıcı olmadık. Elbette siyasetin gereği birbirimizi eleştirdik. Belediyeyi eleştiriyoruz. Belediye başkanları arasında da Antalya'da bir nezaket vardır.

"Halkımız ilk turda işi bitirecek"

Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz, öyle görünüyor ki, halkımız ilk turda işi bitirecek. Ülkenin şu anda seçim atmosferinden bir an önce çıkması lazım. Biz sürekli anket yaptırıyoruz. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Herhangi bir yerde ülkenin haklarını iyi savunduğumuz zaman CHP'lisi de vatansever herkes olumlu tepki gösteriyor. Son zamanlarda dış politikadan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın daha fazla beğenildiğini görüyoruz. Diğer tüm partilerin de önemli bölümü dış politikamızla ilgili görüşü olumlu. Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var. Halkımızın normalleşme sürecine ciddi bir desteği var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun, sürekli düşmanlığın olmaması lazım. Diyaloğun kopmaması önemli. Türkiye'nin sergilediği özellikle Ukrayna savaşı, Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın oynadığı rol. Herkesin imrendiği denge politikası, arabuluculuk, kolaylaştırıcı rolümüz, Tahıl Anlaşması, bizi seven ve sevmeyen tarafından herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi can Azerbaycan başta olmak üzere.

"Rusya ve Ukrayna ile konuşan bizden başka ülke yok"

Ekonomi politikalarımızın başarısı. İhracatımızın artması. Halkımız dış politikayı ve dış politika adımlarını çok yakından takip ediyor. Bu son zamanlarda bazı ülkelerde ilişkilerimizi normalleştirdiğimiz için değil genel anlamda izlediğimiz dış politika. Mesela Rusya-Ukrayna arasında taraf tutmamamız. Bugün NATO üyeleri arasında her iki taraf arasında bizden başka konuşan var mı? Şimdi muhalefet biz iktidara gelirsek taraf tutacağız diyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Ukrayna ile kimlikle seyahati başlattıktan sonra en az yüzde 60 oranında turist sayısı artıyordu. Savaştan sonra azaldı. Savaştan sonra ülkemize Rusya ve Ukrayna'dan gelen oldu. Bunun kiralar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın beklentisi kira artışlarında düzenleme yapılarak bunun sınırlandırılması. Tabii bu arz talep dengesi ayrı bir şey. Yaklaşık 1 milyon eve şu anda girilemiyor. Vatandaşlarımız üst limit getirilsin diyor. Gerçekten bazı yerlerde sadece Antalya'da değil fiyatların arttığını gördük. Afyon'da daha makul olduğunu görüyoruz. Birçok yerde arttı maalesef.

"Yurt dışı oylarda açık ara öndeyiz"

Yurt dışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen var. Vatandaşlarımızın daha önceki arzusu Türkiye'nin yönetimine hak sahibi olmak; yani oy kullanabilmekti. Bu sanırım 6. seçim olacak. Her seçimde vatandaşlarımızın kullandığı oy sayısı artıyor. Yüzde 50'nin üstüne çıktı en son. Cumhur İttifakı açısından lehimize. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Bir de kıyaslama imkânı oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 20 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin farkını görüyor. Bundan gurur duyuyor. Türkiye'nin ezik durmaması oradaki vatandaşlarımızın gururunu okşuyor. Eskiden vatandaş ehliyetini alabilmek için Türkiye'ye geliyordu. Avusturalya'dan buraya geliyordu. Artık yerinde alabiliyor. İşleri kolaylaştırdık, 7/24 saat konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yapay zekâ ile hizmet veriyoruz. Araçlarla gelen var. Bu araçların kalma süresi eskiden daha kısaydı. Cep telefonlarıyla da öyle. Biz vatandaşlarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık. Onları orada yalnız hissettirmemiz lazım. Yurt dışında seçmen bakımından Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak açık ara öndeyiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili elektronik oya geçilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ve temennim. Buna siyasi partilerin YSK ile birlikte karar vermesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...