Çatı katında Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir portre bulundu
İskoçya'da nesillerdir aynı ailede olan bir malikanenin çatı katında ortaya çıkan beş Osmanlı padişahına ait yağlı boya tablolar, neredeyse 100 senedir gün ışığı görmüş değil.
Dünya medyasında büyük ses getiren altı tablo arasında, bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi yer alıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan duyuruda tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğu kaydedildi.
Tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı açıkladı. Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid'e ait.
Altı hükümdara ait koleksiyon, İskoçya'nın Jedburgh kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan ve Lothian Markizi'ne ait bir malikanede keşfedildi.
Tabloların buraya gelmeden önce Edinburgh'taki Newbattle Abbey'de 1700'lü yıllara kadar sergilendiğine ilişkin kayıtlar bulunuyor.
Newbattle Türkler'i olarak satışa çıkarılan koleksiyon, ailenin erken nesil bir üyesi tarafından 1723 yılında satın alındı.