Çatı katında Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir portre bulundu

Dünya medyasında büyük ses getiren altı tablo arasında, bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi yer alıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan duyuruda tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğu kaydedildi.

Tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı açıkladı. Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid'e ait.