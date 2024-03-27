Çarşaflı kadını darp eden saldırgan tutuklandı!

İstanbul Fatih'te satın aldığı telefon kılıfını beğenmeyerek iade etmek isteyen çarşaflı kadın, telefoncu magandanın saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen kadını sürükleyen magandanın dini değerlere de hakaret ettiği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir grup batandaş olay yerine giderek durumu protesto etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli A.Ü.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.