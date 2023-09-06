Çarşaflı kadına hakarete soruşturma!

Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Of Devlet Hastanesinde tartıştığı çarşaflı iki kadına hakarette bulunan kadın hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

Of Devlet Hastanesi'nde yaşlı bir kadın, kendisi ile birlikte sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaretler yağdırdı.

Çarşaflı kadınların dış görünüşleri ile dalga geçen kadın, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi hakaretleri arka arkaya sıraladı.

"Siz yobazsınız"

Hakarete uğrayan kadınların "Siz yobazsınız" sözlerine kahkahalar atarak karşılık veren kadın, parmağı ile de kadınların çarşafını işaret etti.

Sesini yükselten saygısız kadına çevredekiler ve görevliler engel olmaya çalıştı.

"Saygı duyacaksın"

O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Saygısız kadına daha sonra güvenlik görevlileri müdahale etti.