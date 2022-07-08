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Cari açık mayısta 6,47 milyar dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın mayıs ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla, 1 milyar 664 milyon dolar ve 495 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 852 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 280 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 56 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 82 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 138 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 172 milyon dolar, 154 milyon dolar ve 94 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mayıs ayında net 5 milyar 939 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2021 Ocak-Mayıs 2022 Nisan 2022 Mayıs 2022 Ocak-Mayıs
           
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -12.376 -2.948 -6.468 -28.122
1. İhracat 84.238 23.291 19.004 102.672
2. İthalat 96.025 27.741 27.757 136.976
  Mal Dengesi -11.787 -4.450 -8.753 -34.304
3. Hizmet Gelirleri 15.685 5.497 6.455 26.096
4. Hizmet Giderleri 11.309 2.994 3.233 15.178
  Mal ve Hizmet Dengesi -7.411 -1.947 -5.531 -23.386
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.133 629 572 3.211
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 8.772 1.597 1.485 7.687
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -13.050 -2.915 -6.444 -27.862
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 674 -33 -24 -260
B. SERMAYE HESABI -18 -3 -8 -14
C. FİNANS HESABI -7.167 -3.297 2.329 -4.410
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.633 310 221 1.756
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.436 638 1.180 3.734
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -501 278 317 3.289
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.581 -328 -4.008 -6.481
11.1. Hisse Senetleri -1.836 139 -1.664 -2.849
11.2. Borç Senetleri 255 -467 -2.344 -3.632
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.575 628 380 7.248
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 3 -4 0 -5
12.3. Bankalar 7.158 -1.440 1.364 3.405
12.4. Diğer Sektörler 414 2.072 -984 3.848
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 14.019 4.203 1.417 19.450
13.1. Merkez Bankası 1.320 1 10 3.872
13.2. Genel Hükümet -347 34 -154 376
13.3. Bankalar 5.781 1.840 1.367 7.679
13.4. Diğer Sektörler 7.265 2.328 194 7.523
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -5.227 346 -8.805 -23.726
D. NET HATA VE NOKSAN 3.651 2.871 2.866 13.338
  GENEL DENGE 1.576 -3.217 5.939 10.388
E. REZERV VARLIKLAR -1.576 3.217 -5.939 -10.388
14. Resmi Rezervler -1.576 3.217 -5.939 -10.388
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

 

 

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