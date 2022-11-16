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Çantalarından uyuşturucu ve kaçak telefon çıktı

Bolu'da jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüslerinde 175 gram kubar esrar ve 25 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da çantalarında uyuşturucu ve kaçak cep telefonu bulunan 3 yolcu gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpeği "Asır"ın 2 yolcunun el bagajına tepki vermesi üzerine yapılan aramada 175 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama da yapan ekipler, başka otobüsteki bir yolcunun çantasında 25 kaçak cep telefonu buldu.

Gözaltına alınan 3 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

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