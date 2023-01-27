Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı!
Cansu Dere'nin evinde önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Oyuncunun yatak odasında yanan mumların yangına neden olduğu anlaşıldı. Olay gerçekleştikten bir süre sonra durumu fark eden Cansu Dere, yangının neden çıkığını açıkladı!
Evinde yangın çıkan Cansu Dere, yaşadığı korku dolu anlarla ilgili konuştu. Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, büyük panik yaşadı.
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Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
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Yangında can ve mal kaybı olmazken, Cansu Dere açıklamalarda bulundu.
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Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı.
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