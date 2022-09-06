Cansel Çördük'ten Mehmet Ali Erbil hakkında taciz iddiası!
Bir dönemlerin ünlü televizyon şovmeni Mehmet Ali Erbil hakkında "Kısmetse Olur" yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük'ten şoke eden bir iddia geldi. Ece Ronay'ı taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında Cansel Çördük "Paralı sapık" dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında "Kısmetse Olur" programında meşhur olan Cansel Çördük'ten bomba bir paylaşım geldi.
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Çördük, ünlü komedyen hakkında tartışma yaratacak bir taciz iddiasında bulundu.
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Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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"Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken aynı yaşta bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aramış ve flört etmeye, hotelde buluşmaya çalışmıştı"
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