Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar rüzgarı!

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor.

Oyuncu Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde Türkiye’yi gururlandırdı.

merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilmişti.

Cannes Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Filmin konusu

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Merve Dizdar kimdir?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.