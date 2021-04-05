Canlı yayında bildiri kavgası: Masaları yumrukladılar

Hakan Bayrakçı ile, Ak Partili Mücahit Birinci arasındaki "104 asker" tartışması kavgaya dönüştü.

Hakan Bayrakçı'nın Ayasofya imamı ile ilgili sözlerini eleştiren Abdurrahman Uzun "Siz o imam diyemezsiniz, saygısızca konuşamazsınız" dedi. Bayrakçı bunun üzerine "Siz de amirallere ahlaksız şerefsiz dediniz" dedi.

Bunun üzerine tartışmaya Birinci tartışmaya girerek "Kurnazlık yapma beni kriminalize edemezsin. Kendi beyanlarınızla ilgilenin, beni kriminalize edemezsin" diyerek masaya vurdu. Mücahit Birinci'nin bu tepkisinden sonra Hakan Bayrakçı ayağa kalkıp iki eliyle masayı yumukladı.

Stüdyoda gerilim dolu anlar yaşandı, program sunucusu konukları yatıştırmaya çalıştı.