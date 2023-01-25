CANiK, 2023 yılı ihracatına Las Vegas'ta başladı

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren fuarda yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti ve CANiK, distribütörler ve markalar ile önemli anlaşmalara imza attı.

17-20 Ocak'ta Las Vegas'ta bulunan Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 45’incisi düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren SHOT Show'da CANiK standı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda 12 ayrı anlaşma imzalandı. Sadece fuarın ilk 2 gününde 15 bin, toplamda 20 bin adedin üstünde ürün satışı gerçekleşti.

Dünyanın en büyük distribütörlerinin katıldığı fuarın en kalabalık noktalarından birisi CANiK standı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, fuar süresince 20 bin adedin üstünde sipariş için satış anlaşması imzalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeryüzünün en büyük 6'ncı hafif silah üretici firması olarak gücümüze güç katmaya, başarılarımızı katlamaya devam ediyoruz. 2022 yılında yoğun bir fuar trafiği gerçekleştirdik. Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın dört kıtasını turladık ve geldiğimiz noktada üretiminin yüzde 95'ini dünyanın 69 ülkesine ihraç eden global bir marka haline geldik. 2008 yılından bu yana her sene katılım gösterdiğimiz SHOT Show'da bu yıl çok daha büyük bir ilgi ve övgüyle karşılaşmak bizi ayrıca gururlandırdı. 70'e yakın ülkeden ziyaretçilerimiz, yeni ürünlerimizi heyecanla beklediklerini belirterek sipariş için sıraya girdiler. Lansmanları gerçekleşen METE MC9 ile SFx RIVAL-S tabancalarımız tahminimizin çok üstünde bir ilgi ile karşılaştı. Haziranda Güney Florida'daki yeni üretim tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ABD'deki konumumuzu daha da güçlendirecek, çevre pazarlardan elde ettiğimiz satış payını katlayarak, yolumuza aynı hızla devam edeceğiz."

CANiK'in Güney Florida’da bulunan West Palm Beach'teki fabrika inşaatı, Nisan 2022'de başladı. CANiK USA tesisinin haziran ayında üretime ve ürün teslimatlarına başlaması planlanıyor. CANiK, SHOT Show'un gerçekleştiği ABD pazarına tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. CANiK ABD'deki marka bilinirliğinde de üst sıralarda bulunuyor. Yapılan anketlere göre, CANiK ABD vatandaşlarının bildikleri ilk 3 Türk markasından biri konumunda yer alıyor.