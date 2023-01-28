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Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile 4 aylık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Milli futbolcu Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, milli futbolcunun lisansını çıkardı. Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Caner Erkib, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.

34 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş formaları girdi.

Milli futbolcu kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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