Caner Erkin Başakşehir yolunda!

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrılmasından bu yana hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılıyordu. Ayrıca birkaç İspanyol kulübü ile de adı geçen deneyimli sol bek, şu an İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

İstanbul'un iki büyüğü olan Beşiktaş ve Galatasaray'a da yazılan 34 yaşındaki sol bek, taraftar tepkisi nedeniyle bu kulüplere sıcak bakmadı.

Caner Erkin için uzun zamandır çıkan transfer söylentilerinin artık son bulması ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

Yıldız oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı.