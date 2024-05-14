Candan kardeşler için istenen ceza belli oldu

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de yer aldığı toplam 22 şüphelinin bulunduğu soruşturma tamamlandı.

Savcılık Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

Geçtiğimiz ay tahliye olan Nihal Candan'ın ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.