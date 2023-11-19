Candan kardeşler hapiste de rahat durmuyor!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından bu kez de Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler hakkında inceleme başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı.

Hapishaneye gönderilen Candan kardeşlerin cezaevinde problem çıkardığı öğrenildi.

Konuyu yakından takip eden gazeteciler, Nihal Candan'ın devamlı ağladığını, Bahar Candan'ın ise daha agresif davrandığını söyledi. Bahar Candan'ın, infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğu da öğrenildi.

Yemekleri beğenmemişler

Bahar Candan'ın sabah sayımına kalkmak istemediği, Candan kardeşlerin en çok da yemeklerden şikayetçi olduğu aktarıldı.

Olayı takip eden gazetecilerden biri olan Emrullah Erdinç konuyla ilgili, "Bahar Candan sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükseltmişler. "Burası Etiler'deki lüks restoran değil" uyarısında bulunmuşlar. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş, en büyük şikayetleri de buymuş" ifadelerini kullandı.