Candan kardeşler hapiste de rahat durmuyor!
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan, cezaevinde de rahat durmadı. Candan kardeşlerin, infaz koruma memuruyla tartıştığı ve çıkan yemekleri beğenmediği söylendi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından bu kez de Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler hakkında inceleme başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı.
Hapishaneye gönderilen Candan kardeşlerin cezaevinde problem çıkardığı öğrenildi.
Konuyu yakından takip eden gazeteciler, Nihal Candan'ın devamlı ağladığını, Bahar Candan'ın ise daha agresif davrandığını söyledi. Bahar Candan'ın, infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğu da öğrenildi.
Yemekleri beğenmemişler
Bahar Candan'ın sabah sayımına kalkmak istemediği, Candan kardeşlerin en çok da yemeklerden şikayetçi olduğu aktarıldı.
Olayı takip eden gazetecilerden biri olan Emrullah Erdinç konuyla ilgili, "Bahar Candan sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükseltmişler. "Burası Etiler'deki lüks restoran değil" uyarısında bulunmuşlar. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş, en büyük şikayetleri de buymuş" ifadelerini kullandı.
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