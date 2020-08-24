Canan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı!

Bir lise öğrencisini makamında kabul eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun masadaki sigara kutusuna aldırış etmeden poz vermesi büyük tepki çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir lise öğrencisini makamında kabul etti. Ancak doktor olan Kaftancıoğlu, 18 yaşının altındaki öğrenciyi ağırlarken masasındaki sigara paketini kaldırmadı.

SİGARA PAKETİ, FOTOĞRAF KARESİNDE YER ALDI

Sigara kullandığı bilinen CHP'li Kaftancıoğlu, sigara içerken çekilen fotoğrafları veya masasında sigara paketi olan fotoğrafları basında yer alıyor. O fotoğraflara bugün bir yenisi daha eklendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Lise öğrencisi Öykü Karabulut, İl Merkezimizi ziyaret ederek İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na çizimini yaptığı portresini hediye etti" ifadeleri yer alırken çekilen fotoğraflarda masada sigara kutusunun durduğu görüldü.

BİR SONRAKİ PAYLAŞIMDA İSE SİGARA VE KÜLLÜK YERİNİ KORUDU

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter'ından yapılan bir sonraki paylaşımda da sigara paketi masadaki yerini korurken Kaftancıoğlu'nun oturduğu koltukta da küllüğün bulunduğu objektiflere yansıdı.