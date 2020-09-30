Canan Kaftancıoğlu sessizliğe büründü

27 Eylül pazar günü Ermenistan Azerbaycan'a yönelik alçakla bir saldırı düzenledi. Saldırıya Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri karşılık verdi. Ardından başlatılan kapsamlı harekatlarla Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirildi. Açıklanan son rakama göre 4 günde 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi. Bölgede Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek açıklamaları geliyor. Bazı kesimler ise bu çatışmalar sonrası sessizliğe gömüldü.

Kaftancıoğlu sessiz

Son dönemde Mustafa Kemal tartışmalarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu isimler arasına girdi. Hemen hemen her konuda sosyal medya hesabından anında açıklamalar yapan Kaftancıoğlu, Azerbaycan-Ermenistan savaşının başladığı pazar gününden itibaren sessiz kaldı. Çatışmalarla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Kaftancıoğlu, son tweetini ise çatışmalardan bir gün önce 26 Eylül cumartesi günü attı.

Skandal Ermenistan paylaşımlarında bulunmuştu

Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı sözde Ermeni soykırımı tweetleri hala hafızalardaki yerini koruyor. bilindiği üzere sözde Ermeni soykırımını savunan Kaftancıoğlu attığı skandal tweette "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerini kullanmıştı. Kaftancıoğlu başka bir skandal tweetinde ise "Tarihte Bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19,15'te Taksim'de" demişti.