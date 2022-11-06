Canan Kaftancıoğlu Kemerburgaz'da kimi savunuyor?

İstanbul'un elit semtlerinden Kemerburgaz'da günlerdir protestolar var. Kemerburgaz yaşayanları Ziraat Bankası'nın mülkü olan golf sahalarına yapılması planlanan projeye karşı çıkıyor.

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün bölgeye gitti. Peki gerçekte Kemerburgaz'da ne oluyor? Ajans Haber sorumlu yazı işleri müdürü Engin Demir, Kemerburgaz'da yaşananların perde arkasını ve gerçekleri yazdı.

Kemerburgaz’da ne oluyor, Kaftancıoğlu neyi, kimi savunuyor?

Yıllar önce “turizm tesisi” diye ruhsat alınıp zaman içinde türlü imar oyunları ile hukuksuz şekilde özel siteye dönüştürülen Kemer Country sakinleri yeşil isyanda.

Son olarak bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Kemerburgaz’a gidip fiyatları 70 milyon liradan başlayan evlerde oturan Kemer Country sakinlerinin “yeşil isyanına” destek oldu.

Peki Kemerburgaz’da gerçekte ne oluyor? Yeşili yok edip, haksız hukuksuz şekilde inşa edilen "turizm tesisi" nasıl oldu da özel siteye dönüştürüldü? Aslında bir turizm tesisinin bungalowlar olarak tabir edilen ultra lüks evlerinde oturan İstanbul’un en sosyetik sitesi Kemer Country sakinleri ne istiyor? Kemer Country sakinleri, oturdukları evlerin yasal varlıkları tartışmalıyken, bir ipoteğe karşılık devletin Ziraat Bankası tarafından el konulan ve içinde ağaç olmayan golf sahalarına yapılacak projeye hangi haklılık ve gerekçe ile itiraz ediyorlar?



Ve bugün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sırf seçmenine şirin görünmek adına, türlü yöntemlerle özel siteye dönüştürülmeye çalışan Kemer Country’deki haksız hukuksuz işleri nasıl ve ne pahasına sahipleniyor?

Mazlumun hakkı, fakirin fukaranın dertlerinin peşinde koştuğunu söylerken, hukuksuz yollardan üretilmiş milyonlarca dolarlık mülklerin ve onların sahiplerinin, asıl gerçekleri saklayarak yaptıkları protestolara neden ve nasıl ortaklık ediyor?

Şimdi biraz geçmişe dönelim.

Yeşil talanı 1990’da başladı

Kemer Country projesinin hayata geçirilmesi 1990'lı yılların başına dayanıyor. İstanbul Göktürk beldesinde yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu bulunan Kemer Country projesi izinlerin alınmasıyla “turizm tesisi” olarak kurulmaya başladı.

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