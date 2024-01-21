Canan Kaftancıoğlu ile eşi Ali Naki Kaftancıoğlu boşandı!

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 yıllık eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı bırakan Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’ndan anlaşmalı olarak boşandı.

Antalya’da seçim çalışması yapan Canan Kaftancıoğlu'nun, 8 Ocak tarihinde Adalar Adliyesi’nde Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandığı öğrenildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SOYADI NEDİR?

Siyaset camiasında Canan Kaftancıoğlu soyadıyla bilinen eski CHP'li isim, 22 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından kızlık soyadı olan 'Şahin' soyadını tekrardan kullanmaya başlayacak.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu, Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1997 yılında mezun olduğu üniversitenin Adli Tıp bölümünde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Doktoru (Adli Tabip) oldu.

İhtisas öncesi Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı.

23 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftin davası 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi’nde görüldü. Anlaşmalı boşanmayı doğrulayan Kaftancıoğlu, özel hayatıyla ilgili iddialara tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu’da sosyal medya hesabından konuyla ilgli şu paylaşımda bulundu:

“Memleketin onca acı gündeminde kendi özelimizi gündem yapmayı ayıp saydık.

Ancak görünen ayıp kavramlarımız da farklı…

Haberde! geçen boşanmamız dışındaki her şeyin uydurma olduğunu söylememe bile gerek yok.

Bu arada Rocky hâlâ ikimizin de kıymetli evladı ve bundan sonra da bana Naki’den, Naki’ye de benden ulaşabilirsiniz daima:)”