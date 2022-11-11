AjansHaber.com.tr Gündem Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki farklı mevkilerdeki 2 lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden "TCSG-28" botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Nebati'den ÖTV indirimi açıklaması!
Hollanda'nın en önemli konseyinden Türkiye raporu
Öldürülen 5 Afganın nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi!
Kenya "40 dolara" akıllı telefon üretecek
EYT, kadro ve asgari ücret açıklaması
Çanakkale açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı