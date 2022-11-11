Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki farklı mevkilerdeki 2 lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden "TCSG-28" botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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