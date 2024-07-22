Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'de deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Ezine'de saat 17.39'da yerin 10.23 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerden de hissedildiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
Detay:https://t.co/Xh4c4bNQ6t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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