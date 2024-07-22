Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Ezine'de saat 17.39'da yerin 10.23 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerden de hissedildiği aktarıldı.