Çanakkale yağmura teslim oldu!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.