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Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki "Hanse 388" isimli teknenin yakıtı azaldı.

Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) bildirmesi üzerine tekne KEGM'ye ait "KIYEM-1" botu tarafından yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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