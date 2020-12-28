Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı!

Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan'a giden Yaman'ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

'SANDOKAN' ADLI DİZİDE ROL ALACAK

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

BÖLÜM BAŞINA 925 BİN LİRA KAZANACAK

Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro (yaklaşık 925 bin TL) alacak.

ÇEKİMLER 2021 EKİMİNDE BAŞLAYACAK

Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.