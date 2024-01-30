Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü!
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararı Meclis gündemine alındı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda, CHP milletvekillerinin verdiği önerge üzerine kapalı oturuma geçildi.
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Kapalı oturumda, yapılan oylamada CHP’nin kapalı oturum yapılması oylandı ve kabul edilmedi. Ret kararı üzerine yeniden açık oturuma geçildi. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
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Ardından siyasi parti gruplarının talebiyle usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının ardından Başkanvekili Bozdağ, tutumunda bir değişiklik olmayacağını açıklayarak, kararı okutacağını ifade etti.
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