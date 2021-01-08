Can Ataklı, Türkiye'nin ABD açıklamalarına tepki gösterdi

Tele-1 sunucusu Can Ataklı, protestocuların ABD Senatosuna girmesi üzerine açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 15 Temmuz'da ABD'nin açıklamalarına gönderme yaptı. Şentop “ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz.” dedi. Bu sözlere karşı Ataklı “ABD’ye demokrasi dersi veriyoruz. Buna kargalar bile gülmez.” Dedi. Ataklı konuşmasının devamında da Fahrettin Altun için “ adam olayların farkında bile değil” dedi. “Neden endişe edeceğiz neden?” diyen Ataklı geçtiğimiz hafta ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla siyasette darbe tartışmalarına neden olmuştu. Ataklı paylaşımında “Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım. Darbe için teknik alt yapı yok” demişti.