Can Ataklı CHP ve İBB'yi topa tuttu!

CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmaması nedeni ile eleştirmesinin ardından, CHP'liler tarafından reklamlarının kesilmesi ile tehdit edildiğini açıkladı. Ataklı ayrıca CHP'yi ve İBB'yi sert sözlerle hedef aldı. Ataklı, "Yani saçma sapansınız. İşte onun için de CHP'nin oyu yüzde 25'i geçmiyor. Çünkü siz en ufak eleştiriye bile tahammül edemeyen adamlarsınız" dedi.

Tele 1 program sunucularından Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığı için İBB Başkanı'nı eleştirmiş ve CHP'lilerin tepkisi sonucu özür dilemek zorunda kalmıştı. Ataklı, CHP'lilerin bu eleştirilerinden sonra reklamların kesilmeye çalışıldığını söyledi. Can Ataklı, "CHP içinde benim eleştirilerimden sonra Tele 1'in reklamlarını kesmeye kalkanlar oldu. Kesin diye. Benim için kampanya açanlar oldu. CHP'liler kampanya açtılar. Can Ataklı orada olduğu sürece Tele1 seyretmeyeğiz diye." dedi.

İBB Başkanı'nı eleştirdikten sonra geri adım atmak zorunda kalan Can Ataklı, o eleştirilerden aylar sonra CHP'yi hedef alan bir açıklama yaptı ve CHP'nin seçimlerde neden başarısız olduğunu da bir kez daha hatırlattı. Ataklı, "Yani saçma sapansınız. İşte onun için de CHP'nin oyu yüzde 25'i geçmiyor. Çünkü siz en ufak eleştiriye bile tahammül edemeyen adamlarsınız" dedi.

Ataklı bazı CHP'li isimlerin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gaza getirdiğini de söyledi.

"İBB BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Can Ataklı, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni, 'Muazzam bir bina' olarak yorumlamış ve İBB'ye şu sözlerle tepki göstermişti.

"Onu bunu bilmem. Net söylüyorum, bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. 'Yolunu yapmayacağız' diye bir açıklama yaptılar birde. Böyle bir iş bilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Sen yapacaktın, o hastanenin yolunu. Bütün gücünü seferber edip yapacaktın."