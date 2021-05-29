Çamlıca Kulesi açılışında gülümseten anlar

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulenin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" dedi.

Kurdele kesimi sırasında ise gülümseten bir diyalog yaşandı.

"NURETTİN BEY SEN DE PARMAKLARINLA KESİVER"

Kurdeleyi kesmek için getirilen makaslar yetersiz kalınca "Başka makas yok galiba" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, makassız kalan isimlere yönelerek "Neyse Nurettin Bey sen de oradan parmaklarınla kesiver" ifadesini kullandı.

BESMELE İLE KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Rabbim bu kulemizi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın. 'Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr' diyelim ve kurdelemizi de böylece keselim. Bismillahirrahmarirrahim."