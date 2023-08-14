Camide skandal: O görüntülere tepki yağdı!
Bilal Kısa ve ismi bilinmeyen bir modelin Kocatepe Camii'nde çektiği skandal görüntüler büyük tepki çekti. Çekimi yapan yönetmen tepkiler sonrası "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok" ifadelerini kullansa da sonrasında özür diledi.
Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii, ibadet eden milyonlarca vatandaşa kapılarını açıyor.
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Öte yandan sosyal medyada camide çekilen görüntülerle bir skandala imza atıldı.
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Bilal Kısa isimli yönetmen ve gerçek adı bilinmeyen bir model, Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerle adeta dini değerlerle dalga geçti.
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Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanarak poz verdi.
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