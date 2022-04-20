Camide namaz kılarken kalp krizi geçirdi!

Selahattin Özcan (69), dün akşam teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Fatih Camisi'ne gitti.

Cemaat ile saf tutan Özcan, secdeye gittiği anda baygınlık geçirdi. Camideki vatandaşların müdahale ettiği Özcan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi. ​​​​​​​