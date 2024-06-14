Çalıştığı marketten hırsızlık yaptı; patronunu suçladı!

Sultangazi’de 8 ay önce bir markette işe başlayan bir kişi, dükkânda bulunan bazı ürünlerle, kasadaki paraları tırnakçılık yönetimiyle çaldı. Kısa süre sonra karakola giden şüpheli, market sahibi ve kardeşlerinin kendisini darbettiği iddiasıyla şikâyetçi olurken, market sahibi de çalışandan şikayetçi oldu. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 6 Haziran Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. E.E.A isimli kadın 8 ay önce markete giderek, çalışmak istediğini söyledi. Kadının markette işe başlamasının ardından, market sahibi ve kardeşleri kasadan para, marketten de bazı ürünlerin eksilmesinden şüphelendi. Dükkân sahibi Zeynel Ay, güvenlik kameralarını izlediği sırada çalışan E.E.A’nın müşterilerden aldığı parayı cebine koyduğunu, raflarda bulunan sigaraların da eksildiğini fark etti.

HIRSIZLIK ANLAR KAMERADA

E.E.A.'nın marketten hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Görüntülerde, E.E.A'nın bir başka görüntüde yanında bulunan çantanın içerisine şampuan ve deodorantları koyduğu da görüldü. Çalışanı işten çıkaran Zeynel Ay, bir süre sonra çalışanın kendisini darbettiğine yönelik şikâyeti üzerine polis ekiplerince karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerin ardından iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

"ZARARIMIZ 400-500 BİN LİRAYA YAKIN"

Market Sahibi Zeynel Ay, "Burada bizim yanımızda 7-8 aylık süredir çalışıyordu. Biz son zamanlarda kendisinden şüphelendik, baktığımızda dükkândan bir şeyler çalınıyor bir şeyler sürekli eksiliyor takip ettik. Görüntülere baktığımızda kasadan defalarca para çalıyor, 50-55 görüntüsü var elimizde. Sigara, para, şampuan değerli ne görüyorsa günlük 4-5 bin lira malımızı çalıyormuş paramızı çalıyormuş. Biz de en son yakaladık onu görüntüleri izlettik. İnkâr etmeye başladı 'Herşey görüntülerde gözüküyor' dedim. 'Kocan, ağabeyin kim varsa çağır' dedim. Kocasının numarasını verdi. Kocasını aradım, kocası geldi 'Polise verin ben sahip çıkmıyorum' dedi karısına hakaret edip tekme tokat saldırmaya başladı. Biz de kadını elinden aldık kadın yere düştü adam sonra gitti. Önce bize gelip '7 bin lira vereyim size' dedi. Biz de 'Karın bizden günde 4-5 bin lira para çaldı, bizim zararımız 400-500 bin liraya yakın' dedik. 'Ben ödemiyorum çağırın polise verin' dedi. Kadın da bize yalvardı 'Polis vermeyin beni, çocuklarımın yüzüne bakmam kimsenin yüzüne bakamam kimseye vermeyin ben size senet yapar öderim' dedi. Sonra '200 bin lira senet yapalım. Antep'e gidip fıstıklarım var onları satıp gelip ödeyeceğim' dedi. İki senet yaptı kendi eliyle. 3 gün sonra bizi şikâyet etmişler karakoldan polisler geldi bizi götürdü. Hakkınızda şikâyet var kadını darbetmişsiniz bağlamışsınız diye. Karakola gidip bunları öğrendik, biz de bu görüntüleri karakola götürdük bizim böyle bir şeyimiz yok kadın bizim paramızı malımızı çaldı diye. Buradan giderken bize 'Kaynımın oğlu polis size gününüzü göstereceğim, yanınıza bırakmayacağım' diyerek çıkıp gitti" şeklinde konuştu.