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6 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.

İlave edilen ilaçlar şunlar; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.

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