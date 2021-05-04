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Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 7 milyon 30 bin 446'ya ulaştı

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminde 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet belgesi" düzenlendi.

Çalışma izni belgesi alanlarla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık bilgilendirmesi şöyle:

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden çalışma izni muafiyet belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.

Tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam ediliyor."

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