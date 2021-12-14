Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü Önder'den asgari ücret açıklaması

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5’lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” dedi.



2022 yılı asgari ücret pazarlıkları kapsamında üç toplantı geride kaldı. TİSK, Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen toplantılarda henüz bir sonuç çıkmadı.



Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından yapılan açıklamada toplantının 13 Aralık'ta (dün) yapılacağı açıklanmıştı. Ancak beklenen görüşme dün itibariyle görüşülmezken, kamuoyunda dün rekor kıran döviz kurları sonrasında toplantının planının bozulduğuna ilişkin spekülasyonlar yayılmıştı.



TİSK ve Türk-İş’in; yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.



İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı, çalışmaların 5 puan indirilmesi üzerinde yürütüldüğü belirtiliyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor” dedi. Bakanlık Çalışma Müdürü Nurcan Önder ise yüzde 5 indirim ile ilgili soruya “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” yanıtını verdi.

TİSK ile Türk-İş arasında; birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması; toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandığı ve bunun üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı.

Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor” dedi. Koç, “Toplantının yapılamamasında Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybıyla ilgisi var mı?” sorusuna “Yani yok. Onlara hiç girmiyoruz. Dövizle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmiyorum” karşılığını verdi.

"3 bin 500 liranın altı olamayacak demek"

Koç; işçiyi, TÜİK’in açıkladığı enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, “Enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi. Enflasyona karşı koruyacağız demek zaten 3 bin 500 liranın altı olmayacak demek” diye konuştu. Koç, “Ülke bizim ülkemiz. İşçi, işveren, hükümet hep birlikte ne yapabilirsek onun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.