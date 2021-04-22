Çalışma Bakanı Bilgin 'EYT' uzmanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi. Bilgin'in EYT'liler için hazırladığı kapsamlı rapor mağdur vatandaşları heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden bakana çağrı yapan vatandaşlar, "İlk icraat EYT" olsun dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2019 yılında Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor hazırlamıştı. Uzun yıllardır Türkiye'nin gündem sorunlarından biri olan EYT için Bakan Bilgin'in önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.

YENİ ÖDEME VE TEŞVİKLERİ, KISA ÇALIŞMA MODELLERİ, İSTİHDAMIN ARTMASI...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hem EYT'liler hem sosyal güvenlik sistemi için en doğru çözümü üretecek en uzman kişi Prof. Dr. Vedat Bilgin. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı EYT raporu da bu durumdan muzdarip olan vatandaşları heyecanlandırdı. Yeni Bakan Bilgin'in EYT çözümünden ayrı, çalışanlar ile işverenlere sunulacak yeni ödeme ve teşvikler, kısa çalışma modelleri, istihdamın artırılması gibi birçok alanda iyileştirici adımlar atacağı da ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖREVLENDİRMİŞTİ

Bakan Bilgin, 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından EYT konusunda rapor hazırlamak üzere görevlendirilmişti. Uzun süredir, yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen EYT’liler, Vedat Bilgin’in Bakan olmasıyla birlikte heyecanlandı.

İLK İCRAAT 'EYT' OLSUN

EYT’liler, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı. “İlk icraat EYT olsun” etiketini kullanan vatandaşlar, Bakan Bilgin’e çağrı yaparak, mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.