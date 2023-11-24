Çalışan emekliye ikramiye yolda!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdi" dedi.

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE TALİMATI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.