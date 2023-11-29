Çalışan emekliye de 5 bin TL

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL cumhuriyet ikramiyesi verilmesine ilişkin önerge, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda torba teklife eklendi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yürütülen torba kanun mesaisi iki gün sürdü. Komisyonun görüşmelerinin sonunda verilen önerge ile 4 milyon 689 bin çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenecek.

Hangi Düzenlemeler var?

AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklife göre deprem bölgesinde yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik ceza 10 kat artıyor. Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara 331 bin 270 liradan 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Ayrıca teklifle sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor.

Aralık 15'de yatırılması planlanıyor

Farklı kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Kanunun gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından Aralık ayının 15’inden itibaren çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin yatırılması planlanıyor.